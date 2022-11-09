واستنتجت الدراسة أن الفرد يخسر وزنا عبر برنامج تجاريّ لفقدان الوزن، أكثر مما يخسره بمجهود فردي.

وبحسب الدراسة التي أجراها مركز السمنة والتميز البحثي في جامعة بريتيش كولومبيا في كندا، بينت أنه إذا كانت خسارةُ الوزن الهدفَ النهائي للفرد، فقد يكون من المفيد الاستثمار في برنامج تجاري لذلك.

فوفق الباحثين، يميل الأشخاص الذين يتطلعون إلى إجراء تغييرات هادفة ودائمة، في نمط الحياة وفقدان الوزن، إلى أن يكونوا أكثر نجاحا، عندما يستخدمون برنامجا تجاريا لإنقاص الوزن، مقارنةً بالآخرين الذين يحاولون القيام بكل ذلك بأنفسهم.

ويشير باحثون في ظل انتشار السمنة، إلى أن هناك حاجة إلى خيارات علاجية سهلة الوصول، وفعالة للسيطرة على السمنة وحالاتها المرضية المصاحبة، بما في ذلك أمراض القلب والسكري.

وأضاف علماء أن برامجَ إدارة الوزن التجارية القائمة على الأدلة، تعد حلاً محتملاً لنقص العلاج المتاح، وأوفر بكثير من النهج القائم على العيادة.

وقالت أخصائية التغذية، سينتيا بو خليل، في لقاء لها حول الموضوع مع موقع "سكاي نيوز عربية":

• عندما نحدد حجم الطعام للشخص، نساعده على خسارة الوزن والحفاظ على النتيجة لفترة طويلة.

• الاختيار يجب أن يكون مدروسا من قبل أخصائي التغذية.

• الخطط التجارية لتخفيف الوزن تخفف الملل، وتساعدنا على تناول طعام متنوع.