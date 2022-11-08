وفي ظل الظروف الحالية للعالم، تثار الأسئلة حول السبل الممكنة لأن يتماشى التمدّن والتخطيط المدني مع التغيرات المناخية.

وبينما يجتمع قادة العالم في قمة المناخ كوب 27 في مصر لجعل العالم أكثر كفاءة في مواجهة التكيف المناخي، ينادي الباحثون بضرورة التخطيط العمراني والمدني وفق معاير جديدة صديقة للبيئة.

ففي مقال نشره موقع "الكونغرس للعمران الجديد"، يشير باحثون إلى أن التكيف مع التغير المناخي من خلال التخطيط العمراني بات حاجة ملحة، لأن التخطيط العمراني يساهم في خفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

يقول المقال نقلا عن باحثين إن بناء مجتمعات ذات بيوت متصلة إحدى طرق التخطيط العمراني والمدني المراعي للتغير المناخي، فهذا النوع من التصميم يتيح مشاركة مرافق الترفيه وبالتالي توفير الطاقة.

كما يقول الخبراء إن التخطيط العمراني قد يقلل الحاجة لمكيفات الهواء وهي مصدر رئيسي لانبعاثات الكربون.

وتتوالى الدعوات إلى التشجير، فيما يقول الخبراء إن التبريد الناجم عن زراعة شجرة واحدة يعادل التبريد الذي تنتجه المكيفات في 10 غرف تعمل 24 ساعة.

ويساعد التخطيط العمراني الصديق للبيئة في التحصين ضد ارتفاع مستويات البحار، لأن بناء السدود والجدران البحرية قد يبدو أمرا صعب التطبيق في المناطق منخفضة الكثافة بسبب ارتفاع تكلفة بنائها.

فاتورة المدن

يقول المهندس المعماري، فايز جزماتي، إن تخطيط المدن يؤثر بشكل مباشر على النحو الذي تعيش به المجتمعات، لأن إقامة أماكن العمل مثلا بعيدا عن البيوت، يعني كثرة اللجوء إلى المواصلات لأجل التنقل، أما في حال عدم وجود مساكن كافية للناس بالمدن فإن ذلك يؤدي إلى بروز أحياء عشوائية.

وأوضح المهندس جزماتي في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، أن المدن الموجودة في العالم لا تمثل سوى 2 في المئة من مساحة الأرض في حين أن نصف سكان الكوكب يعيشون فيها، وسط توقعات بأن تصل هذه النسبة إلى 70 في المئة بحلول سنة 2050.

وأشار إلى أن هذه المساحة المحدودة للمدن، أي 2 في المئة، تستهلك ثلاثة أرباع الطاقة الموجودة، وتتسبب بـ80 في المئة من الانبعاثات، وبالتالي فهي أبرز عامل من عوامل تغير المناخ "كما أن الحواضر هي الأكثر عرضة للخطر".

ويوصي المهندس المعماري بثلاث خطوات يقول إنه من الضروري أن تراعيها المدن لأجل مكافحة تغير المناخ، وأولها هو خفض انبعاثات الكربون، ثم التحول إلى مصادر للطاقة المتجددة والنظيفة قدر المستطاع، وفي مستوى ثالث، ينبغي إقامة أنظمة مستدامة.

ويشدد جزماتي على أهمية تحقيق الوعي إزاء قضايا المناخ وسط المجتمعات، لأن القرارات التي تهم التغيير لن يكون لها أثر ملموس وكبير، إلا في حال كان الناس مدركين للمخاطر التي تحدق بالكوكب الذي نعيش عليه.

واستطرد أن مراعاة البيئة لا يعني التخلي عن التنمية ورفاهية الناس، وإنما تتطلب إحداث بعض التغييرات التي تصب في مصلح الجميع ومصلحة الكوكب بشكل عام، لأنه لا يوجد شخص مثلا يستسيغ أن يعلق ساعة أو ساعتين وسط الازدحام المروري، وبالتالي، من الجيد لو حصلت توعية بأهمية الانتقال إلى مكان العمل عبر مواصلات عامة أو دراجة.