والبث المشترك، كما أعلن "يوتيوب" في مدونة، سيتوفر في البداية لمجموعة مختارة من المبدعين على المنصة، لكن الموقع يخطط لتوسيعه ليشمل المزيد من صناع المحتوى في المستقبل.

كيف "نعيش معا"؟

• في البداية يحتاج صناع المحتوى إلى البدء بإدخال تفاصيل البث الخاصة بهم، بما في ذلك العنوان والوصف وإعدادات تحقيق الدخل والصور المصغرة وإعدادات الرؤية.

• بعد تحديد خيار "دعوة مشارك في البث"، سيتمكن صناع المحتوى من اختيار ضيف لدعوته إلى البث المباشر.

• بمجرد أن ينقر الضيف على الدعوة سيتم إرساله إلى غرفة الانتظار.

• عندما يكون كلا الشخصين جاهزا، يمكن للمضيف النقر على زر "البث المباشر".

ويقول رئيس شعبة الإعلام الرقمي بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر أحمد صبري، إن "الفيديو والبث المباشر أصبحا على رأس المنتجات التي تحتل اهتمامات مستخدمي منصات التواصل حول العالم، لذلط بات إدخال تحديثات عليهما وإضافة ميزات وخصائص لهما تلبي تطلعات الجمهور أمرا لا غنى عنه للاستمرار، في ظل التنافس الشديد بين المنصات".

ويضيف صبري في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "يوتيوب يتحول تدريجيا من موقع مقاطع فيديو إلى شبكة اجتماعية، باعتباره أقوى منصات غوغل وذراعها لمنافسة وسائل التواصل الاجتماعي، ودفعه لذلك تربع مقاطع الفيديوه على عرش اهتمامات المستخدمين، واعتباره لنفسه ملك منصات الفيديو في العالم، ومن ثم بات عليه مواكبة التحديثات في هذا الشأن، فاستنسخ خدمة الفيديوهات القصيرة من تيك توك، التي حققت نجاحا هائلا مؤخرا، والآن يستنسخ منه ميزة البث المشترك".

وقبل بضعة أسابيع، أطلق تطبيق "تيك توك" ميزة "Multi-Guest"، التي تتيح للمضيفين البث المباشر مع ما يصل إلى 5 أشخاص آخرين باستخدام تخطيط الشبكة أو اللوحة.

وقبل أسبوع، أطلقت منصة "تويتش" رسميا ميزة جديدة تسمى "Guest"، تسمح لأصحاب البث المباشر جذب المبدعين والمعجبين الآخرين بسهولة إلى مجموعات البث الخاصة بهم، للحصول على تجربة شبيهة بالبرنامج الحواري.

ويوضح صبري أن "استنساخ المتنافسين في سوق التكنولوجيا للتجارب الناجحة التي يخلقها الآخرون سمة الشركات حاليا للحفاظ على قاعدة مستخدميها وجذب المزيد منهم إليها، وبالتالي تعظيم الأرباح".

ويتنبأ خبير الإعلام الرقمي أن تحقق الميزة الجديدة نجاحا كبيرا لـ"يوتيوب"، كما يرجح أن يتم تطويرها مستقبلا بعد نجاحها بأن يوسع "يوتيوب" حد السماح لصناع المحتوى بالبدء في البث المباشر مع عدة أشخاص.

كما أنه من المنتظر إدخال تحديثات دائمة على منصة "يوتيوب" لكسب المنافسة المشتعلة على جذب المستخدمين مع المنصات الأخرى.