ومع تزايد هذه الظاهرة، زاد انزعاج مستخدمي الهواتف النقالة، حتى أن محرك بحث غوغل شهد ارتفاعا ملحوظا بسؤال "كيف أحظر المكالمات العشوائية"؟.

وكشف موقع "لابتوب ماغ" طرق عدة يمكنك من خلالها إحباط المكالمات العشوائية على جهاز آيفون.

استخدم ميزة "إسكات المتصلين غير المعروفين"

يمكنك الاستفادة من ميزة "إسكات المتصلين غير المعروفين" أو Silence Unknown Callers لإبعاد المتصلين المزعجين. وهي ميزة تمنع الأرقام التي لم تتصل بك من قبل، كما أنه يحظر الأشخاص الذين لم يتم حفظهم في قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

لتفعيل هذه الميزة على هاتف آيفون، اذهب إلى "الإعدادات"، ثم إلى "الهاتف"، ثم فعل "إسكات المتصلين غير المعروفين".

استخدم ميزة "إسكات المتصلين غير المرغوب بهم"

خاصية "إسكات المتصلين غير المرغوب بهم" أو Silence Junk Callers ستقوم بنفس المهمة، لكنها تتوفر حسب شركة الاتصالات التي تخدم الهاتف.

استخدم تطبيقات خارجية لتصفية المكالمات الآلية

هناك الكثير من تطبيقات الجهات الخارجية التي يمكنك استخدامها لحظر المكالمات العشوائية وأحد أكثر التطبيقات شعبية التي يهتم بها مستخدمو آيفون هو تطبيق "ترو كولر".