وتقدم الشركة حقيبة سفر أرجوانية زاهية يطلق عليها اسم "أنكاريير أون"، وهي مصممة خصيصا للمسافرين الذين يتطلعون إلى البقاء على اتصال بالإنترنت أثناء التنقل، حسب شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية.

ويأتي اسم الحقيبة الجديد من الحملة التسويقية "أنكاريير" التي أطلقتها "تي موبايل" عام 2013.

ما مميزات الحقيبة؟

• مزودة بمنصة شحن لا سلكية، يمكنها شحن "باور بنك" أو هاتف ذكي بسرعة، إضافة إلى الشحن السلكي.

• سطح عمل يحول الحقيبة إلى ما يشبه الطاولة الصغيرة، حيث يمكن وضع كمبيوتر محمول فوقها.

• خاصية التتبع الذكي، التي تسهل مهمة العثور عليها في حال فقدانها.

وتبلغ تكلفة الحقيبة 325 دولارا لا تشمل الضرائب، ومن المتوقع شحن الطلبات في وقت لاحق من شهر نوفمبر الجاري، وفق إعلان الشركتين.

وتتوقع شركات الطيران هذا العام انتعاشة لحركة السفر في موسم الأعياد، رغم التضخم المرتفع الذي يؤثر على ميزانيات المسافرين.