ونجح أطباء بمستشفى "شيجينغ" التابع لجامعة "شيان" الصينية، في تنفيذ عملية جراحية على 3 قرود، وزرع أعضاء خنزير معدّل وراثيا فيها.

وحسبما ذكرت صحيفة "تشاينا ديلي"، فقد أجريت العملية بشهر أكتوبر الماضي، واستغرقت 14 ساعة.

ووفق الصحيفة الصينية، فقد تمت زراعة الكبد والكلى والقلب وقرنية العين والجلد وعظام في أجسام 4 قردة.

وتوفي أحد القردة، بينما أفاد الأطباء بأن الحالة الطبية لباقي القردة مستقرة، وقد بدأت الأعضاء المزروعة داخل أجسادهم بالتجاوب والعمل على نحو طبيعي.

وأكد العلماء الذين أجروا العملية أنها تعد الأولى والتي تتم فيها زراعة أعضاء في أجساد حيوانات من نوع مختلف، أي الخنزير والقردة في هذا الإنجاز الطبي.

ويعوّل العلماء على إنجازهم الطبي كونه قد يشكل خطوة مهمة على طريق سدّ النقص في الأعضاء البشرية التي يُحتاج إليها في عمليات زراعة الأعضاء.

وبحسب الجرّاح دوو كيفينغ، فإنه وفريقه أزالوا 3 جينات من الخنزير، للحيلولة دون رفض أجساد القردة للأعضاء، كما تم حقنها بمثبطات مناعة.

وشدد كيفينغ على أن تجربتهم مهمة في تطور الطب بشكل عام، كونها ستسرّع من عملية تطوير تقنيات حيوية وسريرية جديدة.