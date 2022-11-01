والتحمت "منغتيان" بالمحطة الفضائية الصينية "تيانغونغ"، بعد قرابة 13 ساعة من إطلاقها.

وأطلقت الصين يوم الاثنين الجزء الثالث والأخير من محطة الفضاء التي تبنيها على ما أظهرت مشاهد مباشرة بثها التلفزيون العام "سي سي تي في".

ومن شأن هذه المرحلة السماح بتشغيل محطة "تيانغونغ" الصينية (القصر السماوي) بالكامل وتوفير وجود دائم لبكين في الفضاء.

وأطلق الجزء الذي سمي "منغتيان" (حلم السماوات) بواسطة صاروخ لونغ مارتش 5 بي من جزيرة هينان المدارية في جنوب الصين.

حلم الصين في الفضاء