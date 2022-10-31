أطلقت الصين، الاثنين، الجزء الثالث والأخير من محطة الفضاء، التي تبنيها على ما أظهرت مشاهد مباشرة بثها التلفزيون العام "سي سي تي في".
ومن شأن هذه المرحلة السماح بتشغيل محطة تيانغونغ الفضائية الصينية بالكامل وتوفير وجود دائم لبكين في الفضاء.
برنامج الفضاء الصيني
- أطلق برنامج الفضاء الصيني الطموح أول رائد فضاء له إلى المدار عام 2003.
- هبطت مركبات روبوتية صينية على سطح القمر عام 2013، وعلى سطح المريخ 2021.
- تم إطلاق الوحدة الأساسية لمحطة تيانغونغ أو "القصر السماوي" في أبريل 2021.
- الصين ثالث دولة ترسل رائد فضاء إلى الفضاء بمفردها بعد الاتحاد السوفيتي السابق والولايات المتحدة.
- تيانغونغ هي المحطة الفضائية الثالثة للصين بعد سابقتيها اللتين تم إطلاقهما عامي 2011 و2016.
- عام 2020.. أول مركبة فضائية صينية قابلة لإعادة الاستخدام هبطت بعد رحلة تجريبية.
- تم استبعاد الصين من محطة الفضاء الدولية بسبب قلق الولايات المتحدة من أن برنامجها الفضائي يديره الجناح العسكري للحزب الشيوعي الحاكم جيش التحرير الشعبي.