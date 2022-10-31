وقال ماسك في تغريدة على الموقع الذي اشتراه: "يجري تجديد عملية التحقق بالكامل في الوقت الحالي"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول ما قد يتغير.

والأحد، قالت النشرة الإخبارية التكنولوجية لـ"تويتر" نقلا عن شخصين مطلعين، إن المنصة تدرس فرض رسوم على علامة التحقق الزرقاء، المخصصة للتحقق من هوية صاحب الحساب.

وقال التقرير إنه سيتعين على المستخدمين الاشتراك في علامة "تويتر" الزرقاء بسعر 4.99 دولار في الشهر، أو فقد شاراتهم "الموثقة"، وذلك في حالة تطبيق المشروع.

ولم يتخذ الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" قرارا نهائيا، ولا يزال من الممكن إلغاء المشروع، لكن وفقا للمنصة فمن المحتمل أن يصبح التحقق جزءا من علامة "تويتر" الزرقاء.

وتم طرح العلامة الزرقاء في يونيو من العام الماضي كأول خدمة اشتراك في المنصة، توفر "حصولا حصريا على الخاصيات المتميزة" على أساس اشتراك شهري، بما في ذلك خاصية تعديل التغريدات.

وطرحت خاصية تحرير التغريدات أيضا في وقت سابق من هذا الشهر بعد إصرار ماسك على استخدام استطلاع جرى على "تويتر" في أبريل، سأل الملايين من متابعيه عما إذا كانوا يريدون زرا لتعديل التغريدات.

وأبدى أكثر من 70 بالمئة موافقتهم على ذلك.