وأطلق على الحذاء اسم "مون ووكرز"، ويأتي بـ8 عجلات مزودة بمحركات كهربائية صغيرة، ويزيد سرعة المشي إلى 7 أميال (11 كيلومتر في الساعة تقريبا).

وتعمل الشركة على جمع مبلغ 90 ألف دولار للانطلاق في عملية تحويل فكرة الحذاء إلى منتج حقيقي سيباع مقابل 1399 دولارا.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن الحذاء يدعم خوارزمية للتعلم الآلي، بحيث تحسّن من سرعة مرتديه مع الزمن، بعد التعرف على أسلوب المشي الخاص بصاحبه، وطبيعة الطرقات التي يسير عليها، والعوائق التي قد يصادفها.

ويعمل الحذاء ببطارية تشحن خلال 1.5 ساعة، بمقدورها العمل لمسافة 6 أميال (ما يعادل 9.6 كيلومترات تقريبا)، قبل الحاجة لإعادة شحنها مجددا.

ولمن يتساءل عن إمكانية ارتداء الحذاء عند الصعود على الدرج أو ركوب وسائل النقل، فإن المنتج يغلق العجلات أثناء تلك الأنشطة، ويصبح الحذاء عاديا.