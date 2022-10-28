وأوضح يوتيوب أن الأطباء والممرضات وعلماء النفس ومعالجي الزواج والأسرة والأخصائيين الاجتماعيين المرخصين، مؤهلون الآن للحصول على هذه الميزة، كما سيتمكنون أيضًا من إضافة مقاطع فيديو إلى خدمة "أرفق المحتوى الصحي" على المنصة، والتي تجمع معلومات حول حالات طبية معينة.

وأكد أن المنصة ستتحقق من تراخيص المتقدمين، قبل منحهم تلك العلامة المميزة، والذين سيتعين عليهم الموافقة على اتباع أفضل الممارسات لتبادل المعلومات الصحية التي أنشأها مجلس جمعيات التخصصات الطبية والأكاديمية الوطنية للطب ومنظمة الصحة العالمية، والتي تنص على أن المعلومات يجب أن تكون علمية وموضوعية وشفافة.

ليس هذا فقط، بل سيخضع الممنوحون لتلك الميزة، لـ"إعادة تقييمهم بشكل دوري"، للتأكد من أنهم ما زالوا يستوفون المعايير.

ويصف المدون التقني المصري، محمد عادل، تلك الخطوة بـ"الذكية جدًا"، ويضيف أن "يوتيوب" يكون بإطلاقه تلك الميزة، أولى المنصات التي تميز المحتوى الطبي على فضائها.

ويضيف عادل، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أنها "جاءت لمجابهة المعلومات الطبية المضللة على المنصة، والتي زادت حدتها في ذروة انتشار جائحة كورونا عالميًا، وكانت سببًا في تلقيها لانتقادات شديدة، درجة أن اتهمها بعض المعلنين بصرف أموالهم على تلك المعلومات المضرة".

كان الرئيس العالمي للرعاية الصحية وشراكات الصحة العامة في "يوتيوب"، غارث غراهام، قد قال لموقع "ذا فيرج" التقني الأميركي في وقت سابق من هذا الشهر، إن "يوتيوب" يعمل على "زيادة حجم المعلومات الصحية الموثوقة على المنصة".

وأضاف غراهام: "لا تزال لدى الناس أسئلة، ويبحثون عن إجابات، لذا عليك التأكد من أن لديك إمدادًا كافيًا من المعلومات التي تسمح للأشخاص بالمشاركة بشكل مناسب".

الميزة ليست جديدة بالكامل في "يوتيوب"، ففي السابق كانت المؤسسات فقط مثل إدارات الصحة العامة والمستشفيات هي الحاصلة على علامة الموثوقية، بينما الجديد الآن هو توسيع قاعدة المستفيدين من تلك الخدمة.

وقال غراهام، في منشور مدونة، إن "الخطوة الجديدة ستسمح لنا بالتوسع لتشمل معلومات عالية الجودة من مجموعة أوسع من قنوات الرعاية الصحية".

ويتفق المدون التقني المصري، محمد عادل، مع أن تلك الميزة ستكون في صالح المستخدم، حيث ستمكنه من البحث عن الحسابات الموثوقة لاستقاء معلوماته الطبية منها، وفي نفس الوقت سيكون لها تأثيرها الإيجابي على المنصة نفسها.

يقول عادل، في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "أول المكاسب التي سيحققها يوتيوب من وراء تلك الميزة، ستكون مباشرة، عبر تلك الصورة الذهنية التي ستقدمها عن المنصة كمصدر موثوق للمعلومات الطبية".

ويضيف أن، ثانيها، سيكون غير مباشر، عبر المعلنين الذين سيجذبهم كون المنصة مصدرا موثوقا للمعلومات، ومن ثم مزيدا من المستخدمين على تلك الخدمة، والتي ستنعكس على المنصة بمزيد من الأرباح.