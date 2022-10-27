عادة، هناك عيب في مكان ما في تصميم الهواتف منخفضة التكلفة، سواء كانت بطارية صغيرة أو كاميرا ضعيفة أو يفتقر إلى مقاومة الماء.

كل هذا يجعل الإصدار الأخير من هاتف "ريدمي" الذي تنتجه شركة "شاومي" الصينية، استثنائيا، فهو يتميز بمواصفات كبيرة، مشابهة وأفضل أحيانا من مواصفات أجهزة أبل وسامسونغ.

الكاميرا

لا تزال أجهزة الاستشعار بدقة 200 ميغابكسل نادرة نسبيا في عالم الهواتف الذكية.

تم إطلاق أول هاتف مزود بكاميرا بدقة 200 ميغابكسل قبل بضعة أشهر فقط.

سيحتوي الإصدار الجديد من "Redmi Note 12 Discovery Edition" على مستشعر رئيسي بدقة 200 ميغابكسل، مما يتيح لك التقاط صور فائقة الدقة بسهولة.

هو كذلك أول هاتف يستخدم خاصية الذكاء الصناعي من شاومي، للمساعدة في تثبيت الصورة وتقليل "الضوضاء البصرية".

إلى جانب هذه الكاميرا العملاقة بدقة 200 ميغابكسل، يوجد مستشعر فائق السرعة بدقة 8 ميغابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميغابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل.



الشحن

عمر البطارية هو أحد أهم الميزات في الهاتف الجديد، فجميع المواصفات الفاخرة في العالم لا تعني شيئا إذا لم تتمكن من الاحتفاظ بجهاز مشحون لفترة كافية لاستخدامه.

يمكن شحن "Redmi Note 12 Discovery Edition" بالكامل في غضون 9 دقائق فقط.

هذا ممكن بفضل البنية التحتية للشحن المعاد تصميمها بالكامل، حيث تم تحسين كل شيء وصولا إلى سلك الشحن لتقديم تجربة شحن فائقة السرعة.

بالمقارنة، يستغرق شحن آيفون 13 من 0 بالمئة إلى 90 بالمئة حوالي 45 دقيقة بينما يشحن هاتف شاومي الجديد من 0 إلى 100 في تسع دقائق.

السعر

حاليا، هذا النموذج متاح فقط في الصين. يكلف سعر الهاتف الجديد 331 دولارا أميركيا فقط.