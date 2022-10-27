ولا يساعد الجري فقط في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وحرق السعرات الحرارية وتعزيز الدورة الدموية، ولكن يمكنه أيضا تحسين صحتك العقلية.

وقد يؤدي الجري لمدة 30 دقيقة فقط يوميا، إلى تحسين صحتك بشكل ملحوظ، من تقوية العظان إلى تعزيز الحالة النفسية.

ماذا يفعل الجري 30 دقيقة في اليوم؟

حرق السعرات

تعتبر ممارسة الرياضة أمرا رائعا لصحتنا، ويمكن للجري أن يجعلك تتعرق بشدة، وحتى إذا التزمت بخطى بطيئة، فستظل تحرق السعرات الحرارية.

يمكنك حرق ما بين 220 إلى 400 سعرة حرارية بالجري لمدة 30 دقيقة فقط، وفقا لوزنك وطولك.

تقوية العظام

يقول ريتشارد بلاغروف، المحاضر في علم وظائف الأعضاء في جامعة لوبورو: "يوفر الجري المستمر لمدة 30 دقيقة يوميا حافزا منخفضا نسبيا للجهاز العصبي العضلي مقارنة بأنواع النشاط الأخرى مثل التدرب على المقاومة، لذا فإن مكاسب القوة تكون صغيرة في أحسن الأحوال".

ومع ذلك، هذا لا يعني أن الركض يوميا لن يؤدي إلى أي مكاسب، خاصة إذا كنت قد بدأت للتو. ويضيف بلاغروف أن الأفراد الذين لم يسبق لهم الركض من قبل والذين بدأوا في الجري معظم أيام الأسبوع سيحصلون على بعض التحسينات (الصغيرة) في القوة في الأسابيع القليلة الأولى.

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

دراسة من مجلة الكلية الأميركية لأمراض القلب كشفت أن الجري، حتى من 5-10 دقائق في اليوم بسرعات بطيئة، مثل 6 ميل في الساعة، يرتبط به انخفاض ملحوظ في مخاطر الوفاة من جميع الأسباب ومن أمراض القلب والأوعية الدموية.

وأظهرت دراسة من مجلة "هايبرتينشن" أن 30 دقيقة من التمارين المعتدلة خلال اليوم يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم لدى كبار السن الذين يعانون من زيادة الوزن.

صحة نفسية أفضل

أحدث دراسة من المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة تُظهر أنه حتى الجري لمدة 10 دقائق يمكن أن يؤدي إلى تحسين الحالة المزاجية.

وتقول كلير ستيفنسون، وهي محاضرة كبيرة في الجوانب السلوكية للنشاط البدني والصحة في جامعة لوبورو: "غالبا ما أدت تدخلات الجري المنتظمة إلى تحسينات في نتائج الصحة العقلية لدى البالغين الأصحاء والمصابين بأمراض عقلية".

إنقاص الوزن

يعاني الكثير من الناس من أجل الحفاظ على وزنهم، ولكن، إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي، يمكن أن تكون التمارين الهوائية المعتدلة، مثل الجري، وسيلة فعالة حقا للحفاظ على الوزن وفقدانه.

وأظهرت دراسة أجرتها جامعة كوبنهاغن أن 30 دقيقة من التدريب اليومي نتج عنها القدر نفسه من فقدان كتلة الجسم مثل التدريب لمدة 60 دقيقة يوميا.

نوم أفضل

كشفت دراسة نُشرت في المجلة البريطانية للطب الرياضي أن 75 دقيقة من الجري (أو 150 دقيقة من المشي) كل أسبوع، تقضي على العواقب التي يمكن أن تسببها قلة النوم على معدل الوفيات.

ويعتقد الباحثون أن السبب في ذلك هو أن التمارين الهوائية المعتدلة تزيد من كمية النوم العميق. وهذه عملية أساسية تساعد الجسم والعقل على التجدد، كما يوضح مركز جون هوبكنز للنوم، والذي من شأنه أن يفسر مجموعة الفوائد الصحية.