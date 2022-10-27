وتوفر هواتف آيفون من شركة أبل، خاصية "وضع الإغلاق"، وهي ميزة أمان يمكنها حماية هاتفك من الهجمات الإلكترونية المتطورة، إلا أن هذه الميزة تعمل على تعطيل وحظر الكثير من الأشياء، لذا لن يعمل الهاتف بالطريقة المعتادة أثناء تشغيل هذا الوضع.

ولتفعيل "وضع الإغلاق"، ينبغي القيام بالخطوات التالية:

افتح الإعدادات "Settings".

انقر على "الخصوصية والأمان" (Privacy & Security).

اختر "وضع الإغلاق" (Lockdown Mode).

انقر على "تشغيل وضع الإغلاق" (Turn On Lockdown Mode).

مرة أخرى، اختر "تشغيل وضع الإغلاق" (Turn On Lockdown Mode).

انقر "تفعيل وإعادة تشغيل" (Turn On & Restart).

يذكر أنه لتعطيل وضع الإغلاق يتم اتباع نفس الخطوات.

لكن، تجدر الإشارة إلى أن تفعيل "وضع الإغلاق" يغير من طريقة عمل الهاتف، ومن بين هذه التغييرات: