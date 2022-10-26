وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الذين يتناولون لوحة بروتين واحدة كل يوم يعدون "أكثر عرضة لزيادة الوزن في غضون أسبوع" مقارنة مع الأشخاص الذين لا يتناولونها.

ويعتقد الباحثون، في جامعة ولاية أريزونا الأميركية، أنه "على الرغم من أن ألواح البروتين غالبا ما تكون مغذية وصحية، إلا أنها لا تشبع بما يكفي لمنع الشخص من تناول المزيد في وقت لاحق".

وباتت ألواح البروتين تنتشر بشكل كبير جدا في الولايات المتحدة، حيث بلغت مبيعاتها هذا العام 6.5 مليار دولار، وهو ضعف المبلغ المحقق في 2014.

وتحتوي معظم ألواح البروتين على حوالي 200 سعرة حرارية، أي تقريبا مثل تفاحتين أو ثلاث بيضات متوسطة الحجم.

وتتبع الباحثون، في هذه الدراسة، عددا من الشباب في العشرينيات من عمرهم، حيث طلب منهم تناول نظامهم الغذائي المعتاد، مع منح بعضهم لوحة بروتين واحدة لمدة أسبوعين.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين تناولوا لوحات البروتين ارتفع استهلاكهم اليومي من السعرات الحرارية بنحو 220 سعرة حرارية، بينما زادت كتلة الدهون لديهم بمقدار نصف كيلوغرام خلال الأسبوع الأول.

وذكرت الدكتورة كارول جونستون، الخبيرة الصحية بجامعة ولاية أريزونا: "مبيعات ألواح البروتين تظهر نموا سريعا عاما بعد عام.. قد تمثل هذه الألواح مصدرا فعالا لمغذيات معينة، لكنها قد تزيد من إجمالي استهلاك الطاقة اليومي وخطر اكتساب كتلة الدهون وكتلة الجسم مع مرور الوقت".