ونقلت وكالة "رويترز" عن "ميتا" قولها: "نحن على علم بأن بعض الأشخاص يواجهون حاليا صعوبات في توجيه الرسائل (عبر واتساب)، ونعمل حاليا على استعادة خدمة التطبيق للجميع في أقرب وقت ممكن".

لكن الشركة لم توضح طبيعة المشكلة.

وتصدر "واتساب" قائمة الوسوم الأكثر تداولا حول العالم في "تويتر "، فور ملاحظة المستخدمين تعطل التطبيق، وحصد الوسم أكثر من 7 آلاف تغريدة.

وكان مستخدمو تطبيق التواصل الفوري "واتساب"، تحدثوا في وقت سابق اليوم عن مشكلة فنية لاحظها عدد منهم في مناطق عدة حول العالم، مثل فرنسا في الغرب والهند في الشرق.

وقال مستخدمون لـ"واتساب" في مناطق عدة في العالم إنهم يواجهون مشكلة في إرسال الرسائل واستقبالها.

وذكرت تقارير إخبارية أن العطل طال الدردشات الشخصية بين الأشخاص وتلك الخاصة بالمجموعات.

وأكد موقع "downdetector" الذي يتابع الأعطال الفنية في المواقع والمنصات الرقمية الشهيرة، وجود مشكلة فنية في "واتساب".

وأظهرت بيانات الموقع ارتفاعا كبيرا في بلاغات الأعطال التي طالت "واتساب" في الساعات الأخيرة.

وفي ساعة واحدة فقط تلقى الموقع أكثر من 9 آلاف بلاغ بهذا الشأن، لكن هذه البلاغات تراجعت سريعا في غضون ساعتين.

وقال الموقع إن البلاغات انخفضت إلى نحو ألفين، وتزامن ذلك مع عودة شبه عادية لخدمة التطبيق في مناطق عدة بالعالم.