وقال مستخدمون لـ"واتساب" في مناطق عدة في العالم إنهم يواجهون مشكلة في إرسال الرسائل واستقبالها.

وذكرت تقارير إخبارية أن العطل طال الدردشات الشخصية بين الأشخاص وتلك الخاصة بالمجموعات.

وأكد موقع "downdetector" الذي يتابع الأعطال الفنية في المواقع والمنصات الرقمية الشهيرة، وجود مشكلة فنية في "واتساب".

وأظهرت بيانات الموقع ارتفاعا كبيرا في بلاغات الأعطال التي طالت "واتساب" في الساعات الأخيرة.

وفي ساعة واحدة فقط تلقى الموقع أكثر من 9 آلاف بلاغ بهذا الشأن.