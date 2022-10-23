ووجدت أبحاث أن التقلب المستمر والمكافحة من أجل النوم يمكن أن يؤديان إلى "زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية وفشل القلب وأمراض الشرايين".

وذكر خبراء في صيدلية "لويدز" البريطانية أن ما يقرب من نصف البريطانيين يكافحون من أجل النوم، على الأقل 3 مرات في الأسبوع.

وتأتي هذه البيانات بعد دراسة حديثة وجدت أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم كل ليلة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بـ"أمراض قاتلة متعددة".

وكشفت الدراسة أن الأشخاص أكثر عرضة بنسبة 25 بالمئة للوفاة بحلول سن الـ75 عاما إذا لم يحصلوا على ما يكفي من النوم.

وأوضحت أن "النوم أقل من 5 ساعات في اليوم، قد يعرض صحتك للخطر".

وكانت دراسات سابقة خلصت إلى أن التعب المستمر يمكن أن يتسبب في الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكري.