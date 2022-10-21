وقالت مؤسسة بيل غيتس وزوجته السابقة في بيان نشر مساء الأربعاء، إن الهدف من التبرع مساعدة الطلبة على النجاح في المدارس والحصول على وظائف برواتب جيدة، وذلك بالنظر إلى الأبحاث التي توضح العلاقة بين مهارات الرياضيات والنجاح المهني.

وأضافت المؤسسة، التي أثارت الجدل بشأن نشاطها في مجال التعليم، أن ضخ كمية أكبر من الأموال في الرياضيات سيكون على حساب حقول أخرى مثل الكتابة والقراءة والفنون.

وجاء التركيز على الرياضيات بعدما تسببت الجائحة في إحداث تراجع في التعليم على مستوى المدارس الثانوية في الولايات المتحدة، وعمقت الفجوات بين أداء الطلبة على أسس عرقية.

وعلى سبيل المثال، انخفضت علامات الطلبة السود بشكل كبير مقارنة مع علامات الطلبة البيض، بحسب مسؤول في مؤسسة بيل وميليندا غيتس.

ورأت المؤسسة أن تحدث تغييرا في دعم التعليم عن طريق التركيز على الرياضيات بعدما خلصت إلى أن تحسين تدريس "سيدة العلوم" في الفصول الأساسية عامل رئيسي في نجاح الطلبة في المدارس وما بعدها.