ساعدت مجموعة غراوندسويل نيوزيلندا للمناصرة في تنظيم أكثر من 50 احتجاجًا في بلدات ومدن في جميع أنحاء البلاد، تضمنت أكبرها بضع عشرات من المركبات.

في الأسبوع الماضي، اقترحت الحكومة ضريبة مزرعة جديدة كجزء من خطة لمعالجة تغير المناخ.

قالت الحكومة إنها ستكون الأولى من نوعها في العالم، وإنه يجب أن يكون المزارعون قادرين على تعويض التكلفة عن طريق فرض المزيد من الرسوم على المنتجات الصديقة للمناخ، بحسب الأسوشيتد برس.

نظرًا لأن قطاع المزارع كبير للغاية في نيوزيلندا -هناك 10 ملايين رأس من الماشية والأبقار الحلوب، و26 مليون رأس من الأغنام، مقارنة بنحو 5 ملايين شخص فقط- فإن حوالي نصف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري تأتي من المزارع.

ويساهم الميثان الناتج عن تجشؤ الماشية مساهمة كبيرة بشكل خاص.

لكن بعض المزارعين يجادلون بأن الضريبة المقترحة ستزيد في الواقع من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عن طريق تحويل الزراعة إلى بلدان أقل كفاءة في صنع الغذاء.

في احتجاج في ويلنغتون، قال المزارع ديف مكوردي إنه أصيب بخيبة أمل بسبب قلة الإقبال، لكنه قال إن معظم المزارعين كانوا يعملون بجد في مزارعهم خلال فترة من الطقس الربيعي الجيد في وقت مزدحم بشكل خاص من العام.

وقال إن المزارعين كانوا رعاة بيئيين جيدين.

قال: "إنها حياتنا، حياة عائلتنا. نحن لسنا هنا لتدميرها، لن نجني أي أموال. نحن نحب مزارعنا. هذا ما يزعجنا. لقد تم رسم صورة لنا على أننا هؤلاء الأشرار، لكن الكثير من المزارعين أمضوا أجيالًا في الاعتناء بهذه الأرض".

وقال إن الضريبة المقترحة لم تأخذ في الحسبان جميع الأشجار والأغصان التي زرعها هو ومزارعون آخرون، مما ساعد على احتجاز الكربون وتعويض الانبعاثات.

وقال إنه إذا تم تنفيذ التخفيضات الضريبية المقترحة وتخفيض القطعان، فسيكون ذلك مدمرًا للعديد من المزارعين.

قال: "سأخرج من هذا العمل.. إنها مضيعة للوقت".