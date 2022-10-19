ونشرت "أبل" على موقعها الرسمي صورة الآيباد الجديد، الذي جاء بحواف مسطحة، وبالألوان التالية: الفضي والأصفر والزهري والأزرق.

وهذا هو الجيل العاشر من أجهز "آيباد أبل".

ويأتي الكشف عن التصميم الجديد دون حفل، بخلاف ما حدث قبل شهر عند إعلان "أبل" عن أحدث أجهزتها ولا سيما سلسلة "آيفون 14"، ولم يشمل ذلك الحفل إطلاق أجهزة حواسيب لوحية "آيباد".

ولدى الجهاز الجديد مميزات أفضل من سابقيه، مثل قدرة أسرع على الربط مع الإنترنت اللاسلكي، ودعم للوحة المفاتيح السحرية، التي هي عبارة عن لوحة تلحق بالجهاز الأصلي بغية تسهيل عملية الكتابة، بما يجعله مثل الحاسوب الشخصي "لاب توب".

وفي الجهاز تقنية الجيل السادس "واي فاي 6" التي توفر السرعة العالية للاتصال بالإنترنت، وتكفي الإشارة إلى أن قدرتها تفوق الجيل الأول الذي صدر عام 1997 بنحو 600 ضعف، وتبقي هذه التقنية الجهاز متصلا بالإنترنت أثناء التنقل، كما يدعم بالاتصال بشبكة الإنترنت من الجيل الخامس من الإنترنت "5 جي".

ويوجد في الجهاز منفذ توصيل من نوع "USB- C" الذي يحل مكان المداخل السابقة ويؤدي وظيفتها كلها ويختصر المساحة، ويمتلك المنفذ قدرة على إمداد الجهاز بطاقة كهربائية بشكل أكبر، كما أن نقل البيانات فيه بشكل أسرع من سابقيه.

ويتميز الجهاز ببطارية قادرة على العمل دون شحن ليوم كامل دون شحن.

ويبلغ حجم الشاشة 10.9 إنشات، بينما كانت النسخة السابقة بحجم 10.2 إنشات.

والشاشة الجديدة من نوع "Liquid Retina" الذي يتميز بتباين عال وسطوع عال، ويوفر التدرج اللوني فيها ألوانا غنية وحيوية.

والجهاز الجديد مدعوم بشريحة المعالج المركزي "A14 Bionic chip"، التي تتميز من حيث كفاءة الطاقة وسرعة الأداء.

وجرى تحديث الكاميرا الأمامية لتصبح فائقة الاتساع بدقة تصل إلى 12 ميغا بايت، وموجودة في الحافة الأفقية للجهاز من أجل تجربة مكالمات الفيديو أفضل، أما الكاميرا الخلفية فجرى تحديثها فأصبحت قادرة على تصوير فيديوهات بجودة "4 كي".

وقالت "أبل" إن الجهاز الجديد سيكون متوفرا في المتاجر بتاريخ 26 أكتوبر الجاري.

ويتوفر الجهاز الجديد بثمن يبدأ من 449 دولارا للأجهزة ذات الذاكرة "64 غيغا بايت"، أما لوحة المفاتيح السحرية فيبلغ ثمنها 249 دولارا .

وهذا يعني أن "أبل" رفعت أسعارها، فالنسخ الأقدم كان ثمنها يبدأ من 329 دولارا.