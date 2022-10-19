ولضمان جاهزية الهاتف المحمول دائما، على المستخدمين الحرص على شحنه بشكل كاف يوميا، وهنا قد تختلف عادات شحن الهاتف من شخص لآخر، فمنا من يشحن الهاتف قبل النوم، ومنا من يشحنه بالسيارة، ومنا من يقوم بشحنه عند الضرورة فقط.

وفي هذا الأمر، كشف موقع "بيتا نيوز" أفضل الطرق لزيادة سرعة شحن الهاتف المحمول: