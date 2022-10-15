ونفذت الكبسولة "كرو دراغون"، التي يطلق عليها "الحرية" هبوطا مظليا في المحيط الأطلسي قبالة ساحل فلوريدا وعلى متنها 3 رواد فضاء أميركيين من ناسا ورائدة فضاء إيطالية من وكالة الفضاء الأوروبية في ختام رحلة عودة استغرقت نحو 5 ساعات.

وتم بث الهبوط في البحر في حوالي الساعة 20:55 بتوقيت غرينتش، على الهواء مباشرة من خلال بث مشترك بين ناسا وسبيس إكس، وفقا لما ذكرته وكالة رويترز.

وتألف طاقم الكبسولة من الأميركيين كيل ليندغرين (49 عاما) وجيسيكا واتكينز (34 عاما) وبوب هاينز (47 عاما) بالإضافة إلى الإيطالية سامانتا كريستوفريتي (45 عاما).

وكانوا قد بدأوا إقامتهم بالمحطة في 27 أبريل الماضي.

وكان مقطع فيديو أظهر في بث مباشر في وقت سابق على موقع لناسا على الإنترنت الكبسولة وهي تبتعد عن المحطة في بداية رحلة العودة.

وشوهد رواد الفضاء الأربعة بأحزمتهم المشدودة في قمرة الطاقم قبل فترة وجيزة من انفصال الكبسولة عن المحطة.

الرواد في محطة الفضاء