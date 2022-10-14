ولم تكشف "تويتر" السلطات الفيدرالية التي تشرف على التحقيق مع ماسك، كما أنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل.

وأوضحت "تويتر" التي رفعت دعوى قضائية ضد ماسك في يوليو الماضي لإجباره على إنهاء صفقة الاستحواذ على المنصة، أن الدعوى القضائية للشركة اتهمت فريق ماسك القانوني بالفشل في إصدار موافقة من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية وتقديم عرض تقديمي إلى لجنة التجارة الفيدرالية.

ووفقما ذكرت صحيفة "الغارديان"، فقد قالت "تويتر" في ملف المحكمة إنه "يجب أن تنتهي لعبة (إخفاء الكرة) التي يلعبها ماسك".

وردا على تحرك "تويتر" قال أليكس سبيرو، محامي ماسك، لشبكة "سي إن إن"، إن القضية "تهدف لصرف الانتباه عن المشاكل القانونية الخاصة بتويتر، والتي نشأت بعد أن اتهم رئيس الأمن السابق في تويتر، بيتر زاتكو، الشركة بتجاهل وجود ثغرات أمنية منذ فترة طويلة".

ومن شأن إتمام صفقة الاستحواذ أن تضع أغنى شخص في العالم على دفة قيادة واحدة من أكثر المنصات الإعلامية نفوذا، وينهي تقاضيا مستمرا منذ أشهر أضرّ بعلامة تويتر التجارية، وغذّى ما عرف عن ماسك من تصرفات وقرارات غريبة وغير متوقعة.