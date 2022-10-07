وقبل سنوات، وفي حفرة تحت الأرض في غرب صربيا، اكتشف العلماء الحشرة التي تنتمي إلى جنس خنافس الأرض "دوفاليوس" الموجودة في أوروبا. وتم اكتشافها قبل عدة أعوام في حفرة تحت الأرض في غرب صربيا.

ونقلت وكالة أنباء "تانيوغ" عن الباحث نيكولا فيزوفيتش قوله إن الخنفساء أطلق عليها اسم (دوفاليوس ديوكوفيتش).

وقال فيزوفيتش إن النوع الجديد هو خنفساء الأرض غمدية الأجنحة؛ وهي من المفترسات التي فقدت عينيها بعيشها في أعماق الأرض.

ونقل عن فيزوفيتش قوله "اقترحت تسمية النوع الجديد باسم ديوكوفيتش... إنه رجل قام بالكثير لأجل هذا البلد. نشعر بأنه يتعين علينا رد الجميل له بقدر ما نستطيع".

وفي مطلع الأسبوع الماضي، فاز ديوكوفيتش (35 عاما) ببطولة تل أبيب المفتوحة ليحقق لقبه الثالث هذا الموسم بعد فوزه بسابع لقب في ويمبلدون في يوليو الماضي.

وحقق ديوكوفيتش 21 لقبا في البطولات الأربع الكبرى، فيما يلعب الجمعة ضد كارين خاتشنوف في دور الثمانية لبطولة أستانة المفتوحة التي يشارك فيها أيضا الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الرابع عالميا الذي وصل إلى دور الثمانية.