وقال أخصائي الطب الباطني، رونان فاكتورا: "من المهم أن تتحدث مع طبيبك قبل تناول أي نوع من المكملات، خاصة أن المكملات غير الخاضعة للوائح تشكل خطرا إذا تم تناولها مع أدوية أخرى بكميات زائدة، أو تم تناولها لعلاج مشكلة طبية غير مؤكدة"، وفق ما ذكر موقع "إيت ذيس".

وفيما يلي، 5 آثار جانبية مفاجئة ومقلقة في بعض الأحيان، من تناول المكملات الغذائية كل يوم.

حمض الفولفيك

حمض الفولفيك مركب طبيعي موجود في التربة، يُعتقد أن له فوائد صحية كبيرة، لكن ليس كل الخبراء مقتنعين بذلك.

مكملات حمض الفولفيك لها قدرات مضادة للأكسدة، لكن أيضا لديها قدرات أكسدة، وبالتالي يمكن أن تسبب أضرارا بدلا من منعها، وفقا لأخصائية الطب الوظيفي، إليزابيث برادلي.

"إذا كنت تتناول المكمل الذي يحتوي على الحمض ولا تعرف مدى نقاوته، فإنك قد تكون تتناول معادن ثقيلة مثل الزئبق والزرنيخ".

الطبيبة نصحت بـ"البحث عن منتجات أخرى من شأنها أن تخلق نتائج مماثلة، بدلا من اللجوء إلى حمض الفولفيك، لأن الدراسات لم تكن قاطعة بنسبة 100 بالمئة فيما يتعلق بالمقدار الذي يجب أن تتناوله".

مكملات عشبية لتخفيف الوزن

يحذر الأطباء من أن مكملات إنقاص الوزن المزعومة يمكن أن يكون لها آثار جانبية خطيرة.

وفي هذا الصدد، قالت الطبيبة المختصة بمعالجة السمنة، شويتا ديواكار:

"إصابات الكبد الناجمة عن المكملات العشبية والغذائية، تمثل حوالي 20 بالمئة من حالات تلف الكبد في الولايات المتحدة".

"المكونات الرئيسية المرتبطة بهذه الحالات، تشمل الستيرويدات الابتنائية وخلاصة الشاي الأخضر".

"يمكن العثور على العديد من مكملات إنقاص الوزن التي تعتبر غير آمنة على الإنترنت".

بروتين للأطفال

يحذر الخبراء من أن تناول مكملات البروتين للأطفال "غير ضروري وقد يكون ضارا".

أخصائية التغذية الرياضية، ديانا شني، قالت:

"استهلاك المزيد من البروتين - خاصة من مكملات البروتين - ليس بالضرورة صحيا أو مفيدا، وهذا ينطبق بشكل خاص على الأطفال".

"لا يؤدي الإفراط في تناول البروتين إلى المزيد من نمو العضلات، لكن بدلا من ذلك يمكن أن يضغط على الكبد والكلى ويزيد من خطر الإصابة بالجفاف".

"في معظم البلدان الغربية، يحصل الأطفال بالفعل على ضعفين إلى 3 أضعاف البروتين الذي يحتاجونه يوميا، ومن غير المألوف أن يحتاج الطفل إلى المزيد ".

مكملات تساعد على النوم

يقول الأطباء إذا كنت تواجه مشكلة في النوم وتتناول بانتظام مكملات تساعد على النوم، فاحذر من الآثار الجانبية.

"لا يجب تناولها على المدى الطويل، إنما في حال واجهت ليلة صعبة ومليئة بالأرق من حين إلى آخر"، حسب خبير النوم والأستاذ في كلية الطب بجامعة هارفارد، لورانس إبستين.

عندما يعتاد الجسم على هذه المكملات، فإنها لا تعد تعمل بنفس التأثير، كما أنه لا توجد بيانات واضحة حول ما يمكن أن يحدث إذا تم استخدامها لفترات طويلة.

هناك إمكانية أن مضادات الهيستامين قد تسبب آثارا جانبية عند كبار السن، مثل الارتباك والسقوط.

يمكن تصحيح معظم مشاكل النوم دون دواء، لكن قد يستغرق الأمر وقتا أطول.

مكملات لصحة البروستاتا

على الرغم من الاستخدام واسع النطاق، فإن الخبراء أكدوا أنه: