وينبعث الغاز من كل من نورد ستريم 1 و2 منذ يوم الاثنين، بعد ظهور 3 تسريبات بشكل غامض في النظام.

ووفق خبراء، فإن معدل التسرب في الساعة الأولى كان في حدود 500 طن متري، وفقما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأعلنت متحدثة باسم خفر السواحل السويدية لصحيفة سفينسكا داجبلاديت، أن حرس السواحل اكتشف تسرب رابع للغاز من خط أنابيب نورد ستريم المتضرر.

وأفادت المتحدثة باسم خفر السواحل جيني لارسون للصحيفة مساء الأربعاء "اثنان من مواضع التسرب (الأربعة) في المنطقة الاقتصادية الخالصة للسويد". والآخران يقعان في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمارك.

ما الآثار البيئية لهذا التسريب؟

أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن أحد تلك التسريبات قد تركت منطقة بعرض 3000 قدم تتضخم بفقاعات من الميثان ومواد كيميائية غازية أخرى على سطح بحر البلطيق، قبالة سواحل السويد.

الميثان غاز من غازات الدفيئة، مما يعني أنه يؤدي إلى تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ إذا تم إطلاقه في الغلاف الجوي.

لا يذوب الميثان بسهولة في مياه البحر، الأمر الذي يهدد الأسماك التي قد تعلق في أعمدة الغاز، مما قد يؤثر على قدرتها على التنفس.

الميثان هو ثاني أكبر سبب لتغير المناخ بعد ثاني أكسيد الكربون.

يمتلك الميثان أكثر من 80 ضعفا لفعالية ثاني أكسيد الكربون في احتجاز الحرارة على مدار العشرين عاما الأولى بعد وصوله إلى الغلاف الجوي.

وفقا لرويترز، سيكون لهذه الكمية من الميثان نفس احتمالية الاحترار العالمي على مدى 100 عام تقريبا مثل 6 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون.

ينتج الأوزون على مستوى الأرض أيضا عن طريق التفاعلات الكيميائية للميثان تحت أشعة الشمس، والتي تضر بصحة الإنسان والنباتات، وهي غازات دفيئة في حد ذاتها.

حذر رئيس وكالة الطاقة الدنماركية كريستوفر بوتزاو، الأربعاء من أن تسرب خط أنابيب نورد ستريم الذي يضخ كميات هائلة من الغاز الطبيعي في بحر البلطيق قد ينبعث منه ما يعادل ثلث إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الدنمارك.

روسيا تفتح تحقيقا في الحادث

- فتحت أجهزة الأمن الروسية تحقيقا في "عمل إرهابي دولي" بعد التخريب المفترض لأنابيب الغاز نورد ستريم في بحر البلطيق، حسبما أعلنت النيابة العامة الروسية الأربعاء.

- قالت النيابة في بيان نشر على حسابها على تطبيق "تلغرام": "بناء على العناصر المُرسلة من النيابة العامة الروسية، فتحت هيئة التحقيق التابعة لجهاز الأمن الفدرالي قضية جنائية. وبدأ تحقيق أولي".

- أضاف البيان "قرب جزيرة بورنهولم (الدنماركية)، تم ارتكاب أفعال متعمدة لإلحاق ضرر بخطي أنابيب الغاز نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2".

- البيان شدد على أن: "روسيا الاتحادية تعرضت لضرر اقتصادي خطير بسبب هذه الأفعال".

- يلتئم مجلس الأمن الدولي الجمعة بناء على طلب روسيا لمناقشة موضوع التسرب، وفقما أعلنت السويد وفرنسا الأربعاء.