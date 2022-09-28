فالنشاط البدني يمكن أن يؤدي، وفق الخبراء، إلى إبطاء عملية الشيخوخة، ويرتبط بتقليل مخاطر الوفيات، الناجمة عن جميع الأسباب لدى كبار السن.

وأوضح الباحثون أن المشي يمكن أن يساعد كبار السن في تقليل مخاطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية عن طريق خفض ضغط الدم.

وأوصت الدراسة الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر بممارسة 150 دقيقة على الأقل من النشاط المعتدل أسبوعيا، بما في ذلك المشي.

المشي بعد الأكل

وجدت الدراسة التي أوردت تفاصيلها شبكة "سي إن إن" ونشرت في دورية (Sports Medicine) العلمية، أن المشي مدة تتراوح بين دقيقتين إلى 5 دقائق بعد تناول وجبة الطعام يمنع الارتفاع والهبوط الكبيرين في مستويات السكر في الدم.

كما أن الوقوف على القدمين بعد الوجبة يمكن أن يساعد أيضا، لكن ليس بنفس مقدار المشي، كما قال المؤلف المشارك في الدراسة أيدان بافي.

وأوضح بافي إن فترات الراحة المتقطعة على مدار اليوم تقلل الغلوكوز بنسبة 9.51 في المئة، مقارنة مع الجلوس لفترة طويلة.

أما المشي العالي الكثافة والمتقطع خلال اليوم يؤدي إلى انخفاض أكبر في معدل الغلوكوز يقدر بنحو 17.01في المئة مقارنة بالجلوس لفترات طويلة.

وأضاف: "هذا يشير إلى أن كسر الجلوس بفواصل الوقوف والمشي الخفيف مفيد لمستويات الغلوكوز".

واعتمدت الدراسة على التحليل التلوي، الذي يقوم على دمج البيانات النوعية والكمية بهدف الوصول إلى الاستنتاجات، فحلل الباحثون نتائج سبع دراسات قارنت تأثير الجلوس والوقوف والمشي على مستويات الأنسولين وسكر الدم في الجسم، وطُلب من المشاركين في الدراسات الوقوف أو المشي لمدة دقيقتين إلى خمس دقائق كل 20 إلى 30 دقيقة على مدار يوم كامل.

وخلص الباحثون إلى أن إجمالي النشاط الملاحظ لدى المشاركين كان حوالي 28 دقيقة، تضمنت فترات للوقوف والمشي الخفيف تتراوح ما بين دقيقتين إلى 5 دقائق.

ولاحظ الباحثون أنه في حال مشى الأشخاص لمدة قصيرة بعد تناول الوجبات، فإن مستويات السكر في الدم ترتفع وتنخفض بشكل تدريجي، وتكون مستويات الأنسولين لديهم أكثر استقرارا من حالتي الوقوف والجلوس.

ويقول الخبراء إن تفادي ارتفاع نسبة السكر في الدم مفيد للجسم، فالارتفاعات والهبوطات السريعة فيها تزيد زيادة خطر الإصابة بمرضي السكري والقلب.

وكانت دراسات سابقة قد أظهرت أن مستويات السكر في الدم ترتفع في مدة تتراوح من 60 إلى 90 دقيقة بعد تناول الطعام، لذلك ينصح بالحركة بعد الانتهاء من تناول وجبة الطعام.