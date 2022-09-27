ونحن لا نزال في شهر سبتمبر الذي شهد مطلعه إصدار أجهزة شركة "أبل" الأميركية العملاقة الجديدة، من قبيل "آيفون 14" وغيرها من الأجهزة.

ومع ذلك، ذكر موقع "ذا فيرج" الإخباري التقني أن سلسلة "آيفون 15" ستشهد إصدار هاتف "آيفون 15 ألترا".

وأضاف أنه سيكون بديلا للنسخة المعروفة بـ"آيفون برو ماكس".

وليس من الواضح ما هو السبب وراء هذا التغيير، فيما لم يصدر تعليق رسمي من "أبل" بشأنه.

وكلمة "ألترا" تعني ببساطة "الفائق".

وقال موقع "soyacincau" التقني إن الاسم الجديد المقترح من جانب "أبل" مستوحى من منافسهم "سامسونغ".

وأضاف أنه في حال تأكدت هذه المعلومات، فإن "أبل" عمليا تقوم بـ"نسخ" الاسم عن منافستها الكورية الجنوبية.

وقد يثير الأمر لبسا وربما نزاعا مع شركة "سامسونغ" المنافسة، التي تستعمل اسم "ألترا"، فثمة هواتف صنعتها تحمل هذا الاسم من قبيل "غلاكسي أس 22 ألترا".

وعمليا لا يوجد فرق بين "الآيفون" العادي و"البروماكس"، إلا في صفات مواصفات محدودة مثل مساحة الشاشة وحجم البطارية.

وبدأت "أبل" في استخدام اسم "برو ماكس" مع إصدار حزمة "آيفون 11" في عام 2019، عندما توسعت الشركة العملاقة في إصدار نسخ متعددة في الطراز السنوي.

والتغييرات المرتقبة في "آيفون 15" لا تقتصر على الاسم فحسب، إذ ستكون هناك "تغييرات أكبر"، بحسب الصحفي المتخصص في الشؤون التقنية مارك غورمان.

وقال غورمان إن الهاتف الجديد سيتضمن إضافة منفذ "USB-C" إلى الهاتف الجديد.