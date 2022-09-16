وبحسب موقع "9to9mac" المختص في الشؤون التقنية، فإن هذا المستخدم الذي يقوم بتفعيل هذه الميزة يمكنه أن يتلقى إشعارات بشأن مغادرة أو وصول أصدقائه وأفراد عائلته إلى أماكن معينة.

والغرض من هذه الخدمة هو إتاحة الاطمئنان على أفراد من العائلة، كأن يقوم الأبوان مثلا بمتابعة ابنهما، لمعرفة ما إذا كان قد ذهب إلى المدرسة أو عاد فعلا إلى البيت.

وحرصا على خصوصية المستخدمين، لا يمكن تتبع أي شخص، إلا بعد موافقته على نحو مباشر على تقاسم المعلومات بشأن أماكن تواجده.

وللاستفادة من هذه الميزة، ينبغي أن يكون الشخص المراد تتبعه، قد فعل خاصية تحديد المواقع على الجهاز الخاص به أي قام بتشغيل الـ"GPS".

وللبدء في الاطلاع، ينبغي أن يذهب المستخدم إلى تطبيق "غوغل مابس" على هاتفه الذكي، وعندئذ، يحتاج إلى كتابة موقع الشخص الذي يريد تتبعه، لكن شريطة أن يكون ممن يشاركون معك مواقع تواجدهم.

وفي هذه المرحلة، ستظهر قائمة أمام المستخدم، والمطلوب منه هو أن يكتب إضافة "Add" في خانة تسمى صندوق الإشعارات "Notifications box".

وبعد ذلك، يمكن للمستخدم، أن يختار عدة مواقع، حتى يتلقى إشعارات بشأنها، سواء لدى مغادرتها من قبل ذلك الشخص، أو أثناء وصوله إليها.