ويكشف الفيديو، الذي التقط بواسطة المركبة الفضائية التابعة لوكالة ناسا "بيرسيفرانس"، لقطات بحجم 2.5 مليار بكسل، لكوكب المريخ.

وكانت مركبة "Perseverance" هبطت، في فبراير 2021، على سطح الكوكب الأحمر.

وقال موقع "ديجيتال ترندز" إن الفيديو يمثل "أكثر عرض تفصيلي جرى تصويره على الإطلاق للكوكب البعيد".

ويتألف الفيديو من 1118 صورة فردية، تم تجميعها وتحسين دقتها وألوانها، بهدف اكتشاف التفاصيل بشكل أفضل وأسهل.

وقالت "ناسا" إن إنشاء مثل هذا الفيديو "يسهل على فريقها العلمي تفسير المناظر الطبيعية بدقة شديدة".

وتُظهر الصورة المشهد من "دلتا"، نهر المريخ القديم، والذي كان قبل 3.5 مليار سنة زاخرا بالمياه.

هذا وسيجري جمع المواد من المنطقة وإعادتها إلى الأرض من خلال مهمة أخرى، حتى يتمكن العلماء من دراستها باستخدام أدوات تحليلية متقدمة.