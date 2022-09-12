كما وجد الباحثون أن استهلاك المُحليات الصناعية مرتبط بزيادة خطر الإصابة بالظروف التي تؤثر على تدفق الدم إلى الدماغ بنسبة 20 بالمئة تقريبا.

وفحصت الدراسة تناول المشاركين للمُحليات من جميع المصادر الغذائية بما في ذلك المشروبات ومحليات المائدة ومنتجات الألبان، قبل مقارنتها بخطر الإصابة بأمراض القلب أو الدورة الدموية.

واستخدم الباحثون أكثر من 100000 بالغ من فرنسا للدراسة التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية.

كان متوسط عمر المشاركين 42 عاما وأربعة من كل خمسة كانوا من الإناث.

وخلال فترة متابعة متوسطها تسع سنوات، تم تسجيل 1502 حالة قلبية وعائية من قبل المشاركين، شملت النوبات القلبية والسكتات الدماغية والذبحة الصدرية.

وكتب المؤلفون: "في هذه المجموعة الواسعة النطاق من البالغين الفرنسيين، ارتبطت المحليات الصناعية بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والقلب والشرايين التاجية".

ولفت الباحثون إلى أن "النتائج تشير إلى أن هذه الإضافات الغذائية، التي يستهلكها ملايين الأشخاص يوميا وتتواجد في آلاف الأطعمة والمشروبات، لا ينبغي اعتبارها بديلاً صحيا وآمنا للسكر، بما يتماشى مع الموقف الحالي للعديد من الوكالات الصحية".

وتعليقا على الدراسة، قالت تريسي باركر، أخصائية التغذية في مؤسسة القلب البريطانية: الدراسات القائمة على الملاحظة مثل هذه بحاجة إلى مزيد من البحث لفهم الروابط بين المحليات الصناعية وخطر الإصابة بأمراض القلب.