ويقام الحدث الذي يحمل اسم "فار آوت"، في المقر الرئيسي لشركة آبل في كوبرتينو، بولاية كاليفورنيا.

ومن إن انطلق الحفل على قناة شركة "أبل" في منصة يوتيوب حتى وصل عدد المشاهدين بشكل مباشر إلى أزيد من مليوني وربع المليون.

وعرضت شركة "أبل" هاتفي "آيفون 14" و"آيفون 14 بلاس"، مع وجود جهاز "آيفون" بلون أرجواني".

ومن أبرز المزايا في هاتف آيفون الجديد هو إتاحة التراسل عن طريق الأقمار الاصطناعية في حالة الطوارئ، في حال عدم وجود خط أو شبكة "واي فاي".

ويمتاز هاتف "آيفون 14 بلاس" الذي يحظى بترقب واسع في هذا الوقت من السنة، بشاشة "أوليد" من 6.7 بوصات.

على مستوى الكاميرا، سيحتفظ هاتف "آيفون" بدقة 12 ميغابيكسل، لكن "أبل" قالت إن وضعت مستشعرا أكبر في العدسة الرئيسية كما أدخلت تحسينات على العدسة المستخدمة لالتقاط السيلفي.

وقالت الشركة إن الهاتف يصور بشكل أفضل أيضا في ظل الإضاءة المنخفضة، إلى جانب تحسن جودة الفيديو وإمكانية تسجيله بصيغة أكثر ثباتا.

وجرى بدء الحفل بالإعلان عن ساعة "أبل" الذكية الجديدة التي أطلق عليها اسم "SE 2"، وهي معززة بمزايا تجعلها قادرة على رصد المزيد من المؤشرات الصحية لدى المستخدم.

وتم طرح الساعة بعدة خصائص تشمل استشعار حوادث السيارة، كما أنها معززة برقاقة أسرع، فيما يبدأ سعرها من 249 دولارا، على أن أن يبدأ البيع في السادس عشر من سبتمبر المقبل.

أما ساعة "أبل ووتش إلترا" فتقول "أبل" إنها مختلفة عن سابقاتها، لأنها تمتاز بعمر بطارية أطول يصل إلى ستين ساعة، فضلا عن دقة أكبر في تحديد مواقع الـ"جي بي إس"، إلى جانب عرض الأخبار أثناء ممارسة التمارين الرياضية، والمرونة في الانتقال من قسم إلى آخر.

وهذه الساعة التي ينطلق بيعها رسميا في الثالث والعشرين من سبتمبر المقبل سيبدأ سعرها من 799 دولارا، فيما يقول خبراء إنها معززة بخصائص قوية للغاية، لأنه بوسع المستخدم أن يصطحبها إلى عمق كبير أثناء الغطس، كما يمكنها أيضا أن تبعث بإشارات قوية لأجل طلب المساعدة في حال حدوث طارئ.

وفي المنحى نفسه، جرى الإعلان عن سماعتي "أبل إيربورد برو 2" الجديدتين، مع تمكين المستخدم من ضبط الصوت بحركة أكثر مرونة وخفة، فيما زودت بخاصية تتيح إصدار صوت عند إضاعة غطاء الشحن.

ويرتقب أن يبدأ بيع السماعتين في الثالث والعشرين من سبتمبر الجاري، بينما جرى تحديد السعر في 249 دولارا.

من ناحيته، أبدى المدير التنفيذي لشركة "أبل"، تيم كوك، سعادته بإقامة الحفل بشكل واقعي، فيما كانت ظروف كورونا تفرض قيودا في السابق، لكن كوك تحدث من خلال المنصة عبر فيديو مسجل مسبقا.

وانطلق الحدث المرتقب عند الساعة 10:00 صباحا بتوقيت الساحل الغربي للولايات المتحدة (حوالى الساعة الخامسة ظهرا بتوقيت غرينتش).

وتتيح أبل لعشاق أجهزتها متابعة البث المباشر عبر منصات عديدة، منها موقعها الإلكتروني وحساباتها على منصات التواصل.

والمتوقع أن يكشف قادة أبل عن أربعة هواتف: وهي آيفون 14، وآيفون 14 برو، وأيفون 14 بلس، وآيفون 14 برو ماكس.