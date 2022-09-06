تستعد شركة أبل لرفع الستار عن منتجاتها في حفلها السنوي، الأربعاء، بمدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، وسيتم بثه مباشرةً على موقع أبل وعلى وسائل التواصل الاجتماعي.