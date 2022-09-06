وقال موقع "تومز غايد" إنه على الرغم من أن موعد طرح آيفون 15 ما يزال بعيدا، إلا أنه يجب التفكير كثيرا قبل الإقدام على خطوة شراء الإصدار الجديد للشركة الأميركية، على اعتبار أن غالبية المستخدمين ترغب في شراء هاتف يبقى معها لعدة سنوات.

وأوضح المصدر: "خاصة وأن التقارير المتوفرة تشير إلى أن آيفون 15 سيأتي باختلافات جوهرية مقارنة بما سمعناه عن آيفون 14".

السعر المحتمل؟

يتوقع أن تتراوح أسعار آيفون 14 بين 899 و1199 دولارا، مما يعني أنها ستشهد بعض الارتفاع مقارنة مع آيفون 13.

لا تروج حاليا أي شائعات عن أسعار آيفون 15، لكن موقع "تومز غايد" افترض أنه "إذا رفعت أبل أسعار إصدارها الجديد، فقد تجعل إصدارها المقبل بنفس القيمة".

التصميم والشاشة:

كشف المصدر أن شاشات عائلة "آيفون 14" لن تشهد تغييرات كبيرة، حيث سيبلغ حجم شاشة 14 و14برو 6.1 بوصة، و6.7 بوصة لـ"14 برو ماكس"، أما "14 ماكس" أو ربما "14 بلس" فيتوقع أن يحل محل " آيفون 13 ميني"، ليبلغ حجم شاشته 5.4 بوصة.

في العام المقبل، من المحتمل أن يتبع "iPhone 15" نفس النماذج، لكنه قد يستخدم نوعا جديدا من شاشات LTPO OLED التي من المفترض أن تستمر لفترة أطول من شاشات OLED الحالية.

هذا وقد تحتوي أجهزة iPhone المنتظرة العام المقبل على Face ID أسفل الشاشة، على الرغم من أن الكاميرا الأمامية ستظل مكشوفة في الفتحة المعتادة.

الكاميرا:

لا يُعتقد أن الكاميرات الخلفية في iPhone 14 ستكون مختلفة عن iPhone 13. ولكن يتوقع أن تحصل طرازات iPhone 14 Pro على مستشعرات بدقة 48 ميغابكسل لكاميراتها الرئيسية.

في المقابل، يبدو أن كاميرا "آيفون 15" قد تأتي بما هو جديد، من خلال التبديل إلى عدسة مكبرة من نفس مورد سامسونغ، مما سيسمح بالتقريب أكثر 5x أو 6x (مقارنة مع 3x حاليا).

المواصفات:

التسريبات تقول إن طرازات "آيفون 14" ستستخدم نفس مجموعة شرائح A15 Bionic مثل سلسلة iPhone 13، بينما سيحصل نسخة "14 برو" على شريحة A16 الجديدة.

في المقابل، ينتظر أن تأتي طرازات "آيفون 15" العادية كلها بشريحة A16، على أن تجهز نسخة "15 برو" بمجموعة شرائح 3 نانومتر الجديدة، التي يفترض أنها ستسمى A17.

هناك ترقية أخرى منتظرة في نسخة العام المقبل، وتتعلق بالاتصال، حيث لا يتوقع أن تدعم بطاقات SIM التقليدية، على أن تكتفي بـ"eSIM" فقط.

أخيرا، قد يضيف هاتف "iPhone 15" ميزة مطلوبة منذ فترة طويلة ويستخدم منفذ USB-C بدلا من Lightning، نظرا لأن الاتحاد الأوروبي سيجبر جميع شركات الأجهزة المحمولة على اعتماد USB-C بحلول عام 2024.

ماذا يقول الخبراء؟