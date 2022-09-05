وحسب ما ذكر موقع "الإذاعة الوطنية العامة" في الولايات المتحدة، فإن الجرعات المعززة للقاحي موديرنا وفايزر باتت متوفرة في الصيدليات والعيادات في جميع أنحاء البلاد.

وتستهدف هذه الجرعات المعززة فيروس كورونا المستجد وكل متحوراته، لاسيما السلالتين الفرعيتين لأوميكرون، اللتين تسببتا في معظم الإصابات الحالية.

ونقل المصدر عن روشيل والينسكي، مديرة مركز مكافحة الأمراض والوقاية، قولها: "إذا كنت مؤهلا لها، فنحن نشجعك بشدة على تلقي الجرعات المعززة".

من يحتاجها ومتى؟

تتاح الجرعة المعززة لفايزر لأي شخص يبلغ من العمر 12 عاما وما فوق، فيما تتوفر جرعة موديرنا معززة لكل البالغين (18 عاما فما فوق).

في المقابل، يقول خبراء إن هناك فئات مستهدفة بشكل أكبر بالجرعات المعززة.

في هذا الصدد، قالت مونيكا غاندي، خبيرة الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو: "أوصي بالجرعة المعززة أولئك الذين يعانون من ضعف المناعة أو أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما"، مضيفة "هذه المجموعات هي الأكثر عرضة للخطر".

من جهته، ذكر الطبيب بوب واتشتر: "تلقيت الجرعة الرابعة قبل نحو 8 أشهر، وبالتالي، فإن مناعتي تضاءلت بشكل كبير.. لذلك، أخطط للحصول على الجرعة المعززة، لأحمي نفسي وأحد من انتشار المتحورات والسلالات الفرعية".

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