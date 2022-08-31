وساهم تلسكوب "جيمس ويب" منذ إطلاقه إلى الفضاء في أواخر عام 2021، ودخوله الخدمة عمليا في يوليو الماضي، في توفير ثروة من البيانات غير المسبوقة للعلماء، من خلال صور للمشتري، ولعدد من السُدم وغيرها من المجرات البعيدة.

وتتيح الصورة الجديدة التي نُشرت، الإثنين، رؤية تفاصيل مجرة "إم 74" المسماة "فانتوم"، تظهر فيها دوامة تتوسطها دائرة زرقاء. وقد وفرتها أداة MIRI التي تدرس الأشعة تحت الحمراء المتوسطة، وهي ثمرة تعاون بين الأوروبيين والأميركيين.

وقالت وكالة الفضاء الأوروبية عبر موقعها الإلكتروني، إن "جيمس ويب" أظهر "خيوطا دقيقة من الغاز والغبار في الأذرع اللولبية المضيئة، التي تمتد من وسط هذه الصورة".

وذكّرت الوكالة بأن التلسكوب الفضائي الشهير "هابل" الذي أطلق عام 1990 وما زال في الخدمة، سبق أن رصد هذه المجرة.

ويتمركز التلسكوب "جيمس ويب" الذي بلغت تكلفته 10 مليارات دولار، على بعد نحو 1.5 مليون كيلومتر عن كوكب الأرض.

وأعلن باحثون الأسبوع الماضي أنه رصد للمرة الأولى وجود ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي لكوكب خارجي، أي كوكب خارج المجموعة الشمسية التي تضم الأرض، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.