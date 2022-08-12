وقال الباحثون إن الديناصور الذي عاش في العصر الطباشيري والمسمى "جاكابيل كانيوكورا" كان محميا جيدا بصف من الدروع على شكل ألواح عظمية بطول عنقه وظهره ونزولا إلى ذيله.

وبلغ طول الديناصور نحو متر ونصف المتر ووزنه ما بين أربعة وسبعة كيلوغرامات فيما يماثل قطا منزليا متوسط الحجم.

وكُشف النقاب عن بقاياه المتحجرة على مدى العقد المنصرم بالقرب من سد في بتاجونيا بمنطقة حفريات لا بوتريرا في إقليم ريو نيغرو.

وقدم العلماء وصفا لللديناصور "جاكابيل" في دراسة نُشرت في مجلة "ساينتيفيك ريبورتس" العلمية.

وقال العلماء إن جاكابيل يمثل أول اكتشاف من نوعه لديناصور مدرع من العصر الطباشيري في أميركا الجنوبية.

ويتبع الديناصور فصيلة ديناصورات "الثيروفوران" المعروفة بألواحها الخلفية العظمية وذيلها المدبب، وكذك "الأنكيلوصور" الشبيه بالدبابات والمغطى بالدروع.

وعثر عالم الحفريات سيباستيان أبيستجويا وزملاؤه على جزء من الهيكل العظمي لجاكابيل مع 15 قطعة أسنان تشبه أسنان الإيجوانا.

ويشبه جاكابيل الثيروفوران في صورته البدائية، على الرغم من أن الأخير عاش قبل العصر الطباشيري بكثير، الأمر الذي أثار دهشة العلماء.