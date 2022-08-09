وذكر موقعداون ديتكتور، الذي يتتبع حالات انقطاع خدمات الإنترنت عن طريق جمع تقارير من عدد من المصادر، أن هناك أكثر من32 ألف حالة لأشخاص أبلغوا عن مشكلات في خدمات منصة التواصل الاجتماعي.

وقالت شركة تويتر لرويترز في تعقيب أرسل بالبريد الإلكتروني"ندرس الوضع حاليا وسنعود إليكم بالرد في أسرع وقت ممكن".

وعانت منصة وسائل التواصل الاجتماعي، التي تخوض نزاعا قانونيا مع رئيس شركة تسلا إيلون ماسك بشأن صفقة استحواذ بقيمة 44 ملياردولار، من انقطاع خدماتها لمدة ثلاث ساعات تقريبا في يوليو، حيث قالت الشركة إن أنظمتها الداخلية واجهت بعض المشاكل التي أثرت على الكثير من المستخدمين في أنحاء العالم.