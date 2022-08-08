وفي يونيو الماضي، أعلنت شركة "تويوتا" استدعاء 2700 سيارة من طراز (BZ4X)، وهي أول طراز من السيارات الكهربائية التي تنتجها الشركة، وفي البداية نصحت الشركة السائقين بالامتناع عن قيادة السيارات.

وأبلغت الوكلاء المحليين بضرورة استلام السيارات، وتخزينها ريثما يتم إصلاحها، على أن يتم منح المشترين سيارات بديلة بصورة مؤقتة.

لكن يبدو أن الوضع لم يتحسن لاحقا، إذ أظهرت وثيقة جديدة، أكدها موقع "ذا فيرج" التقني أن "تويوتا" قررت منح مزيد من الهدايا المجانية مقابل "هذا الإزعاج"، مثل مبلغ ائتماني يبلغ 5 آلاف دولار وتمديد الكفالة، وشحن مجاني عبر شركة تابعة لها حتى نهاية عام 2024.

وإذا لم يكن المستهلك راضيا عن كل ما سبق، فإن "تويوتا" تعرض إعادة شراء السيارة مقابل أسعار تبدأ من 42 ألف دولار.

ويتمحور الخلل في وجود براغ متراخية في العجلات، قد تؤدي إلى انفصالها أثناء القيادة، مما يهدد حياة السائقين.

وكانت هذه السيارات مخصصة للبيع في أوروبا والولايات المتحدة وكندا بالإضافة إلى اليابان.

وقالت وثيقة للشركة اليابانية: "نعلم أن لدى زبائننا الكثير من الخيارات عندما يتصل الأمر بشراء مركبة، ونقدر ولاؤهم ودعمهم خلال الاستدعاء".

وأضافت: "ومع ذلك، إذا لم يكن الزبون معجبا بالخيارات المتابعة، فسنعرض إعادة شراء السيارة، والأمر يعتمد على حالة المالك وظروفه".