ولاحظ فريق من الباحثين السويديين والأستراليين أن الراي يصدر الصوت أثناء تحريكه لفتحات التنفس القريبة من عينيه، مرجحين أن ذلك يحدث لمجرد تعرضه للضيق أو الأذى من مخلوقات أخرى.

ولم يتوصل الباحثون، بحسب الدراسة التي نشرت في مجلة "إيكولوجي"، بعد إلى آلية إصدار الصوت لدى سمك الراي، إلا أنه من المتوقع أن يكون السبب هو تعاقب الحركة بين فتحات التنفس القريبة من العينين، وفتحات الأنف في وقت واحد.

وتم اكتشاف الصوت لأول مرة عام 2018، عندما سمع الباحث جوني بيني فيتزسيمونز، الصوت من خلال مقطع فيديو كانت غايته تصوير أشجار المنغروف التي تنمو في الماء.

وقال فيتزسيمونز: "على حد علمنا، هذا ليس شيئا تم تسجيله أو إصداره من قبل"، مفترضاً أن البشر قد سمعوا الصوت سابقا أثناء الغطس.

والراي اللساع موجود في جميع أنحاء العالم ويأتي بأحجام مختلفة، بما في ذلك واحد يتم صيده في كمبوديا ويقال إنه أكبر أسماك المياه العذبة على الإطلاق.