ونقلت صحيفة "غارديان" البريطانية عن وزيرة التحول البيئي في فرنسا أغنيس بانييه روناتشر، قولها إن ترك الأبواب مفتوحة مع تشغيل مكيف الهواء يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة بنسبة 20 بالمئة"، مضيفة أن "هذا أمر سخيف".

وتابعت: "على المتاجر المكيفة في أنحاء فرنسا الإبقاء على أبوابها مغلقة عند تشغيل التكييف أو التدفئة، أو مواجهة غرامة مالية قدرها 750 يورو. وسيصدر مرسوم لتأكيد القرار في الأيام المقبلة".

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي ستنفذها الحكومة الفرنسية لمواجهة ما تصفه بـ"الإهدار الكبير وغير المسؤول للطاقة".

وتشمل الخطة كذلك حظر الإعلانات المضيئة ليلا، باستثناء محطات القطارات والمطارات، حسبما أعلنت روناتشر.

وأضافت أن "هذه الإجراءات ستساعد الشركات والمتاجر على تخفيض فواتير الطاقة بنسبة 20 بالمئة".

وتعيش أوروبا على وقع أزمة طاقة خانقة، تزامنا مع فرض عقوبات على روسيا، أكبر مزود للغاز إلى أوروبا، على خلفية الحرب التي تشنها ضد أوكرانيا منذ أشهر.