وسجلت الصين أول إصابة هذا العام بأنفلونزا الطيور شديدة العدوى، بعد تفشي فيروس إنفلونزا الطيور بين الطيور البرية في مقاطعة كينغهاي بشمال غرب الصين.

وأضافت أن السلطات المحلية أعدمت وتخلصت من 273 طائرا مصابا، ولم يتم اكتشاف أي إصابة في الدواجن.

وعلى الرغم من العدوى، تعتبر الهيئات الصحية العالمية أن الخطر الذي يتهدد عامة الناس منخفض لأن تفشي الفيروس بين الناس يتطلب الاتصال الوثيق مع طائر مصاب.