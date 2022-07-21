وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة ميتا المالكة لفيسبوك مارك زوكربيرغ، فإن هذا التعديل يُعد من أكثر الميزات المطلوبة من قبل المستخدمين.

ويقول جو عاد، وهو مستشار تطبيقات التواصل الاجتماعي، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه لطالما رفض فيسبوك منح المستخدمين إمكانية الاطلاع مباشرة على منشورات الأصدقاء، حيث كان يعتبر أن هكذا ميزة تشكل خطراً على بنية التطبيق التي تعتمد على الإعلانات والمنشورات والأخبار التي يتم التسويق لها عبر المنصة.

ولكن الهجرة الجماعية التي يعاني منها فيسبوك بسبب منافسيه وعلى رأسهم تيك توك، دفعته إلى تعديل خططه، وتقديم حلّ يلبي رغبات المستخدمين ويتيح في الوقت عينه لفيسبوك عرض الإعلانات وأخبار الشركات.

ويشرح عاد أنه عند فتح المستخدمين لتطبيق فيسبوك، ستظهر أمامهم صفحة الـHome الأساسية التي ستبقى كما هي الآن، وبنفس أسلوب عرض المنشورات، ولكن ما سيتغيّر هو أن المستخدمين سيلاحظون ظهور تبويب جديد في أعلى التطبيق، يحمل اسم الخلاصات "Feeds" ويحتوي على عدة اقسام، منها قسم لمنشورات الأصدقاء فقط، وستظهر هذه المنشورات بحسب التسلسل الزمني لنشرها.

من جهته، يقول مازن دكاش، مستشار الأمن السيبراني، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن طموحات إدارة فيسبوك تغيّرت في الآونة الأخيرة مع ظهور منافسين أقوياء، إذ بات الموقع على استعداد لتقديم تنازلات عن أمور كانت تعتبر غير قابلة للنقاش في السابق، وذلك شريطة أن لا يخسر المزيد من المستخدمين.

واعتبر أن هذا التعديل الكبير الذي سيظهر في وقت لاحق "سيكون قاسيا على فيسبوك الذي يعلم تماماً أن هناك نسبة كبيرة من المستخدمين ستقوم وفور دخولها للموقع، بالذهاب إلى صفحة "منشورات الأصدقاء" وتجاهل الصفحة الأساسية التي تحتوي على أخبار الشركات والإعلانات، ما يعني حكماً تراجعاً بالإيرادات".

وأضاف دكاش أنه "وبحسب ما تم إعلانه، فإن فايسبوك حاول تعقيد عملية الوصول إلى صفحة "منشورات الأصدقاء" وذلك عبر إظهار الصفحة الأساسية أولاً، ليقوم بعدها المستخدم بالانتقال إلى خياره المفضل"، مشيراً إلى أن فيسبوك قرر التضحية بالقليل من الإيرادات، على أمل استعادة بعض الشعبية التي فقدها بسبب تطبيقات بدأت بسحب البساط من تحت قدميه.

ولم يستبعد دكاش ظهور الإعلانات في مرحلة لاحقة داخل تبويب صفحة منشورات الأصدقاء في حال تراجعت إيراداته بشكل كبير.