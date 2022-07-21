وتتميز خاصية "الستوريز" في إنستغرام، بقدرتها على إضافة "الفلتر" لوجوه المستخدمين، لتعديلها، وتنقيتها من العيوب، أو إضافة ميزات كثيرة، لتصبح "الفلاتر" أمرا طبيعيا جدا في صور المستخدمين وفيديوهاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولكن تطبيقا جديدا يحمل اسم "بي ريل"، أو "كن حقيقيا"، يختلف عن إنستغرام وسناب شات وتيك توك، حيث يمنع إضافة "الفلاتر" للصور والمنشورات، ويهدف لتعزيز فكرة نشر الصور الحقيقية.

وتأسست الشركة عام 2019، وكان هدف أصحابها الابتعاد عن "الصورة المثالية" التي تطالب بها إنستغرام، والاقتراب أكثر من الصور الواقعية غير المعدلة.

وترتفع شعبية التطبيق الجديد شيئا فشيئا، ووصل عدد مستخدميه 3 مليون مستخدم نشط في اليوم الواحد.

ويسمح التطبيق للمستخدمين بمشاركة صورهم التي يلتقطوها في التطبيق، على تطبيق آخر مثل إنستغرام، لكن المنشور سيضع شعار تطبيق "بي ريل" على الصور.