وقالت وكالة "ناسا" على حسابها الرسمي في تويتر: "يصادف اليوم الذكرى السنوية لهبوط أبولو 11 على سطح القمر - وهي المرة الأولى التي تطأ فيها أقدام البشر سطح عالم آخر".

وأضافت أن 20 يوليو يصادف اليوم العالمي للقمر، مبرزة "هذا الفيديو التقطته مركبة الاستطلاع القمرية ويُظهر مسارات رواد الفضاء، التي لا تزال بارزة بعد كل هذه السنوات".

وأشارت إلى أن مهمة "أبولو 11" هي الأكثر شهرة، لكن المهمات السابقة مهدت الطريق لـ"الهبوط التاريخي"، مثل "أبولو 8 و9 و10".

وكشفت "ناسا" أنها "في خضم الاستعداد للعودة إلى سطح القمر"، مضيفة "ستعمل البعثات مثل Artemis I وCAPSTONE كمستكشفات، من أجل اختبار الخطة الشاملة قبل عودة الإنسان إلى القمر".

وتقوم مركبة الاستطلاع القمرية التابعة للوكالة الأميركية باستكشاف القمر منذ عام 2009، حيث نجحت في توفير 1.4 بيتابايت من البيانات (حوالي نصف مليون ساعة من الأفلام).