وقال قاض في محكمة بولاية ديلاوير الأميركية إن هناك "سحابة من عدم اليقين"، بشأن صفقة "تويتر"، معلنا في الوقت نفسه قبول حجة الموقع التي تقول إن التأخير سيلحق أضرارا بأعماله.

وأمرت المحكمة بعقد الجلسة القادمة في أكتوبر المقبل.

وذكرت رئيسة المحكمة، كاثالين ماكورميك: "أن التأخير يهدد بإحداث ضرر لا يمكن إصلاحه، وكلما طال التأخير، زادت المخاطر".

وشددت على أن المحكمة قادرة على معالجة الدعاوى القضائية بسرعة.

واعتبر خبراء قانونيون، بحسب ما أوردت صحيفة "الغارديان" البريطانية، ليل الثلاثاء الأربعاء، هذا التطور نبأ جيدا بالنسبة إلى "تويتر"، الذي طلب أن تكون هناك معالجة سريعة للدعوى القضائية.

ويسعى "تويتر"، الذي رفع دعوى قضائية على ماسك لإجباره على إتمام صفقة الاستحواذ.

واتهام محام يمثل "تويتر" في المحاكمة" ماسك بـ"محاولة تخريب" الموقع، مؤكدا أنه "يبذل قصارى جهده لتعطيل عمله".

لكن الأمر قد ينتهي إلى إلزام ماسك برسوم فسخ الاتفاق، التي قد تصل إلى أكثر من مليار دولار.

وكان ماسك، المدير التنفيذي لشركي "تسلا" و"سبيس إكس" قد أعلن، مطلع يوليو الجاري، إلغاء الصفقة الضخمة، نظرا لما قال إنه تقاعس من جانب "تويتر" في الكشف عن الحجم الحقيقي للحسابات الوهمية فيه.