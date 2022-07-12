وكشفت الوكالة الأميركية، اليوم الثلاثاء، مجموعة من الصور الحديثة من التقاط التلسكوبجيمس ويب، وذلك بعد يوم من كشفها أعمق صورة ملونة بالكامل للكون.

من بين هذه الصور، واحدة تظهر تفاصيل لم يسبق لها مثيل عن مجموعة المجرات "Stephan’s Quintet" (خماسية ستيفان).

وخماسية ستيفان هي عبارة عن 5 مجرات قريبة من بعضها ومتحركة، اثنتان منهما في طور الاندماج، وتبعد بنحو 290 مليون سنة ضوئية.

وقالت وكالة "ناسا" إن هذه الصورة توثق تفاصيل نادرة عن كيف يؤدي تفاعل المجرات إلى تكوين النجوم وكيف يتم تحريك الغاز في المجرات.

وأوضح موقع "سكاي نيوز" البريطاني أنه على الرغم من تسميتها بـ"الخماسية" إلا أن أربع مجرات فقط تتفاعل حقا في "رقصة كونية".