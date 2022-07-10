وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات البالغ (805.92 ميغابايت/ مشترك)، متجاوزا (3) أضعاف معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 200 ميغابايت/ مشترك، مشيرةً إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكا للبيانات هي: (يوتيوب، تكتوك، سناب شات، فيسبوك، انستغرام).

وأظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل قد بلغت 271.66 ميغابت/ثانية، بنسبة زيادة 15% مقارنة بالعام الماضي، وأن معدل سرعات رفع الإنترنت المتنقل 35.2 ميغابت/ثانية، بنسبة زيادة 15% مقارنة بالعام الماضي، فيما تجاوزت عدد المكالمات المحلية 12 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 1.41 مليون مكالمة بنسبة نجاح تجاوزت 98​%.