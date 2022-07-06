وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن "سناب شات" أطلق ميزة "Snap Map"، التي تتيح للآخرين معرفة موقعك الحالي، كما تقوم بحساب المدة التي ستستغرقها للوصول إلى وجهتك.

وتسمح هذه الخاصية لأي مستخدم على التطبيق بالنقر فوق أي شخص لإظهار موقعه بالتحديد، مع كشف عنوان الشارع، الذي يتواجد فيه.

وأثار هذا التحديث قلق الآباء بشأن سلامة أطفالهم، الذين قد يكشفون عن طريق الخطأ عنوانهم للغرباء في الإنترنت.

وحذر خبراء في مجال السلامة الإلكترونية الآباء من "ميزة الخريطة"، خاصة بعد الاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ من العمر 16 عاما في ملبورن بأستراليا.

وأفادت صحيفة "هيرالد صن" أن مجموعة من المراهقين استخدموا ميزة مشابهة للاعتداء على الفتاة المراهقة.

وذكرت الخبيرة جوردان فوستر: "المراهقون غالبا ما يتواصلون على الشبكات الاجتماعية مع أشخاص غرباء لا يعرفونهم حق المعرفة.. هنا تكمن خطورة هذه الخاصية".

وكشفت "ديلي ميل" البريطانية أنه "لحسن الحظ، يمكن تعطيل الخاصية من خلال تفعيل "وضع الشبح" (Ghost Mode) أو إيقاف تشغيل "الموقع الدقيق" (Precise Location) في إعدادات الهاتف".